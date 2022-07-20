Об этом 24 канала рассказал глава Луганской ОВА Сергей Гайдай. По его словам, существует вероятность, что украинской армии, хоть и с боями, но придется оставить 1 или 2 населенных пункта.

Читайте также Из-за боев у Попасной и Лисичанска у вагнеровцев – значительные потери: ЧВК теряет свою "ценность"

Гайдай подчеркнул, что это не следует воспринимать как трагедию.

Не надо сразу вырывать волосы на голове и говорить, что Луганскую область сдали. Никто Луганскую область не сдавал,

– отметил глава Луганской ОВА.

По его словам, самое важное – это победа над россиянами.

"Для нас важен конечный результат – выиграть войну против России, – сказал Гайдай.

Важное условие победы

Как отметил глава Луганской ОВА, для Украины важна победа только при условии, что удастся вернуть все украинские земли, захваченные российскими захватчиками.

Мы не говорим о какой-то части, 1 населенном пункте или 10. Мы должны вернуть всю Луганскую область, все территории Украины, временно оккупированные россией,

– сказал Гайдай.

Он добавил, что не сомневается в том, что Вооруженные Силы Украины справятся с этой задачей.

Сергей Гайдай рассказал о ситуации на передовой: смотрите видео

Оккупанты на Луганщине: главные новости