Про це повідомив очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай. За його словами, 10 тисяч чоловіків пішло на смерть.

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Утримувати фронт окупантам нічим. Тому вони не просто хапають усіх, кого бачать, а й вдаються до нових методів виманювання чоловіків зі сховищ. Бо необхідно призвати ще 10 тисяч небажаючих стати "гарматним м'ясом". Такі показники озвучила росія,

– каже Гайдай.

За його словами, чоловіки перестали виходити на вулицю особливо після славнозвісного відео, коли біля дитсадка мобілізували батька-одинака. Дитину фактично залишили сиротою.

Якими способами шукають чоловіків

Сергій Гайдай навів приклади того, що саме роблять окупанти аби дізнатись все про чоловіків і кинути їх на фронт. Наприклад, щоб отримати винагороду у 10 тисяч рублів за відправлення дитини до школи, в заяві обов'язкового треба вказати персональні дані інших членів родини. Тобто заради грошей мати має здати батька.

На підприємствах квазіреспубліки Луганщини встановили персональні квоти із призову контрактників. Обіцяють позачергову відпустку і збереження робочого місця у разі погодження.

Якщо людина не погоджується, то з нею проводять довготривалі агітбесіди до тих пір, поки вона не погодиться.

У Сватівському та Старобільському районах організували примусову заміну автомобільних номерів і паралельно зробили облік дієздатних чоловіків. Тепер усі в очікуванні.

Що відбувається на Луганщині

Сергій Гайдай 3 вересня повідомляв, що останні кілька днів в окупованій Кремінній, що на Луганщині, були "яскравими". Ліквідували близько 300 окупантів. Там постійні "хлопки".

Ще у Лисичанську 16 серпня прогриміли вибухи. Сергій Гайдай повідомляв про ліквідацію російських окупантів. А 15 серпня, як Гайдай казав, що внаслідок вибухів у Попасній загинули близько сотні вагнерівців-керівників. Серед них були й заступники "кухаря" президента росії владіміра путіна євгєнія прігожина.

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