Деталі про вибухи в Попасній розповів голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай. Це відбулося в ефірі національного телемарафону.
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Поки що деталі не будемо озвучувати, але, якщо виявиться, що понад 100 вагнерівців з керівного складу загинули, то це для нас вже не буде новиною,
– потішив Гайдай.
Водночас "кухаря" владіміра путіна євгєнія прігножина там, швидше за все, не було. Але під удар потрапили його заступники.
Що відомо про "бавовну" у Попасній
Журналіст та блогер Денис Казанський повідомляв, що з-під завалів російської бази виносять поранених та вбитих вагнерівців. До речі, їх окупанти набирали у в'язницях.
Цікаво, що розсекретив розташування бази російський "воєнкор", який викликав у мережу світлину з підписом про те, що вагнерівці зустріли його як рідного.
російські ЗМІ одразу після вибухів повідомили, що засновник ПВК "Вагнер" не виходить на зв'язок, а кілька днів перед тим він був у Попасній.
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Втрати росіян на війні проти України
З початку повномасштабного вторгнення російська армія втратила в Україні:
- 43 750 військових;
- 1 827 танків;
- 4 141 бойову броньовану машину;
- 985 артилерійських систем;
- 261 реактивну систему залпового вогню;
- 136 засобів ППО;
- 233 літаки;
- 195 гелікоптерів;
- 787 безпілотників оперативно-тактичного рівня;
- 187 крилатих ракет;
- 15 кораблів та катерів;
- 3 044 одиниці автомобільної техніки та автоцистерн;
- 92 одиниці спеціальної техніки.
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