Герої ЗСУ вже 173 дні героїчно обороняють рідну землю. Генштаб ЗСУ оновив дані про втрати, які завдали окупантам.

До теми Біля Времівки ЗСУ знешкодили розвідгрупу окупантів, – Генштаб

Втрати ворога у техніці станом на 15 серпня

З 24 лютого Збройні сили України знищили:

російських танків – 1 827 одиниць (+12 за минулу добу);

бойових броньованих машин – 4 141 (+15) одиниця;

артилерійських систем – 985 (+5) одиниць;

реактивних систем залпового вогню – 261 одиниця;

засобів ППО – 136 одиниць;

літаків – 233 одиниць;

гелікоптерів – 195 (+1) одиниць;

безпілотників оперативно-тактичного рівня – 787 (+3) одиниць;

крилатих ракет – 187 одиниць;

кораблів та катерів – 15 одиниць;

автомобільної техніки та автоцистерн – 3 044 (+5) одиниць;

спеціальної техніки – 92 одиниці (+1).

Найбільше втрат ворог зазнав на Донецькому напрямку. Зауважимо, що цифри є лише орієнтовними, а не остаточними, адже зараз тривають активні бойові дії.



Втрати росіян на війні проти України / Інфографіка 24 каналу

ЗСУ нищать російську армію в Україні: останні новини

Лише за один бій український протитанкіст ліквідував 8 російських цілей. Це сталося під час ворожого наступу.

Спецпризначенці Національної гвардії знищили ворожу БМП у Донецькій області. На відео з місця події видно, як всього лиш після одного пострілу техніка задиміла.

На вихідних бійці ЗСУ знищили два російських вертольоти вогневої підтримки Ка-52. Авіацію вслід за кораблем відправили підрозділи зенітно-ракетних військ оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця".

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