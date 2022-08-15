Герої ЗСУ вже 173 дні героїчно обороняють рідну землю. Генштаб ЗСУ оновив дані про втрати, які завдали окупантам.

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Втрати ворога у техніці станом на 15 серпня

З 24 лютого Збройні сили України знищили:

  • російських танків – 1 827 одиниць (+12 за минулу добу);
  • бойових броньованих машин – 4 141 (+15) одиниця;
  • артилерійських систем – 985 (+5) одиниць;
  • реактивних систем залпового вогню – 261 одиниця;
  • засобів ППО – 136 одиниць;
  • літаків – 233 одиниць;
  • гелікоптерів – 195 (+1) одиниць;
  • безпілотників оперативно-тактичного рівня – 787 (+3) одиниць;
  • крилатих ракет – 187 одиниць;
  • кораблів та катерів – 15 одиниць;
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 3 044 (+5) одиниць;
  • спеціальної техніки – 92 одиниці (+1).

Найбільше втрат ворог зазнав на Донецькому напрямку. Зауважимо, що цифри є лише орієнтовними, а не остаточними, адже зараз тривають активні бойові дії.

Втрати росіян на війні проти України
Втрати росіян на війні проти України / Інфографіка 24 каналу

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