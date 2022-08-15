Герої ЗСУ вже 173 дні героїчно обороняють рідну землю. Генштаб ЗСУ оновив дані про втрати, які завдали окупантам.
До теми Біля Времівки ЗСУ знешкодили розвідгрупу окупантів, – Генштаб
Втрати ворога у техніці станом на 15 серпня
З 24 лютого Збройні сили України знищили:
- російських танків – 1 827 одиниць (+12 за минулу добу);
- бойових броньованих машин – 4 141 (+15) одиниця;
- артилерійських систем – 985 (+5) одиниць;
- реактивних систем залпового вогню – 261 одиниця;
- засобів ППО – 136 одиниць;
- літаків – 233 одиниць;
- гелікоптерів – 195 (+1) одиниць;
- безпілотників оперативно-тактичного рівня – 787 (+3) одиниць;
- крилатих ракет – 187 одиниць;
- кораблів та катерів – 15 одиниць;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 3 044 (+5) одиниць;
- спеціальної техніки – 92 одиниці (+1).
Найбільше втрат ворог зазнав на Донецькому напрямку. Зауважимо, що цифри є лише орієнтовними, а не остаточними, адже зараз тривають активні бойові дії.
Втрати росіян на війні проти України / Інфографіка 24 каналу
ЗСУ нищать російську армію в Україні: останні новини
- Лише за один бій український протитанкіст ліквідував 8 російських цілей. Це сталося під час ворожого наступу.
- Спецпризначенці Національної гвардії знищили ворожу БМП у Донецькій області. На відео з місця події видно, як всього лиш після одного пострілу техніка задиміла.
- На вихідних бійці ЗСУ знищили два російських вертольоти вогневої підтримки Ка-52. Авіацію вслід за кораблем відправили підрозділи зенітно-ракетних військ оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця".
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