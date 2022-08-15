Герои ВСУ уже 173 дня героически обороняют родную землю. Генштаб ВСУ обновил данные о потерях, нанесенных оккупантам.

На тему Возле Времевки ВСУ обезвредили разведгруппу оккупантов, – Генштаб

Потери врага в технике

С 24 февраля Вооруженные силы Украины уничтожили:

российских танков – 1 827 единиц (+12 за минувшие сутки);

боевых бронированных машин – 4141 (+15) единица;

артиллерийских систем – 985 (+5) единиц;

реактивных систем залпового огня – 261 единица;

средств ПВО – 136 единиц;

самолетов – 233 единиц;

вертолетов – 195 (+1) единиц;

беспилотников оперативно-тактического уровня – 787 (+3) единиц;

крылатых ракет – 187 единиц;

кораблей и катеров – 15 единиц;

автомобильной техники и автоцистерн – 3044 (+5) единиц;

специальной техники – 92 единицы (+1).

Больше всего потерь враг понес на Донецком направлении. Заметим, что цифры только ориентировочные, а не окончательные, ведь сейчас продолжаются активные боевые действия.



Потери россиян на войне против Украины / Инфографика 24 канала

ВСУ уничтожают российскую армию в Украине: последние новости

Только за один бой украинский противотанкист ликвидировал 8 российских целей . Это произошло во время вражеского наступления.

Спецназовцы Национальной гвардии уничтожили вражескую БМП в Донецкой области. На видео с места происшествия видно, как только после одного выстрела техника задымила.

На выходных бойцы ВСУ уничтожили два российских вертолета огневой поддержки Ка-52. Авиацию вслед за кораблем отправили подразделения зенитно-ракетных войск оперативно-стратегической группировки войск "Хортица".