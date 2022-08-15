Как отмечают в Генштабе ВСУ, враг продолжает нести потери. А все потому, что наши военные наносят эффективный удар по оккупантам.
Читайте также Ночной обстрел Харьковской области, россияне уже боятся повесток: главное за 173-й день войны
На одну разведгруппу меньше
Недалеко от населенного пункта Времевка украинские военные успешно обезвредили врага. Теперь у россиян на одну разведывательную группу меньше. Кроме того, зафиксировали наступательные бои в направлении Павловки. Но и там захватчикам не удалось добиться успеха. Поэтому им ради спасения пришлось отойти на более безопасные позиции.
В Донецкой области ведутся ожесточенные бои
Не оставляет попыток вести наступательные действия враг на Краматорском направлении. Для этого он активно использует штурмовую, а также армейскую авиацию. За прошедшие сутки зафиксированы обстрелы вблизи Белогоровки, Григоровки, Стародубовки, Веселого, Федоровки, а также Северска.
Если говорить о Бахмутском направлении, там наблюдалась активизация разведки переднего края обороны ВСУ. Кроме того, из артиллерии и танков оккупанты били неподалеку от Торецка, Бахмутского, Белогоровки, Курдюмовки, Васильевки, Зайцева, а также Зализного. Авиаудары зафиксировали вблизи Соледара. Не обошлось и без наступательных боев на направлениях Соледара и Кодемы. Но и там успеха захватчики не добились, поэтому вынуждены были отойти.
Обстреливал враг и Авдеевское направление. Под огонь оккупантов попали районы Серебряного, Красногоровки, Опрытного, Первомайского, Новобахмутовки, а также Марьинки. Вблизи Красногоровки захватчики нанесли еще и авиаудар.
Враг вел также наступательные бои в направлении Песков и Первомайского. Но безрезультатно, так что попытки улучшить тактическое положение провалились. Захватчикам пришлось отойти.
В Украине действуют шесть группировок захватчиков
В Институте по изучению войны проанализировали ситуацию на фронте. Аналитики провели подсчеты и отметили, что на территории нашего государства действуют шесть группировок российских захватчиков. Они разбросаны по следующим направлениям:
- Харьковское направление и северо-восток области;
- линии Изюм – Славянск;
- Северско-Лисичанский район;
- Бахмут;
- Авдеевско-Донецкий район;
- Юг Украины.
Сами же подразделения врага не однородны. И пока одни состоят из профессионалов, другие – из добровольцев, которые не имеют ни достаточно знаний, ни вооружения.
Достойно внимания – Кривонос объяснил, почему оружие для Украины поступает медленно: смотрите видео