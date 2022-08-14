Украинские защитники и защитницы уже 172-й день героически обороняют родную землю. По состоянию на 14 августа Генштаб ВСУ обновил данные о потерях врага.

Важно Оккупанты ведут наступление в районе Павловки: карта боевых действий по состоянию на 14 августа

Статистика потерь врага

По состоянию на 14 августа потери российской армии с начала полномасштабного вторжения составляют:

личного состава – 43 550 человек (+150 в сутки);

танков – 1864 (+8) единиц;

боевых бронированных машин – 4126 (+11) единиц;

артиллерийских систем – 980 (+2) единиц;

реактивных систем залпового огня – 261 единица;

средств ПВО – 136 единиц;

самолетов – 233 единицы;

вертолетов – 194 (+1) единиц;

беспилотников оперативно-тактического уровня – 784 (+5) единиц;

крылатых ракет – 187 единиц;

кораблей и катеров – 15 единиц;

автомобильной техники и автоцистерн – 3039 (+3) единиц;

специальной техники – 91 единица.

Наибольшие потери враг понес на Донецком направлении.

Ситуация на фронте

На Харьковском направлении россияне пытались вести разведку боем в районе Питомника, однако понесли потери и отступили;

На Славянском направлении враг пытался прорвать оборону наших войск в районе Долины, но эту атаку отразили наши защитники и защитницы;

На Краматорском направлении у оккупантов провалилась попытка разведки боем в районе Серебрянки, откуда им пришлось бежать. Возле Спорного захватчики пытались улучшить свое тактическое положение, но безрезультатно. В районе Ивано-Дарьевки по состоянию на 6:00 14 августа продолжаются бои.

На Бахмутском направлении потерпела провал попытка вести разведку боем в районе Соледара – россияне были вынуждены бежать. Враг пытался идти в наступление в районе Зайцево, однако тоже без результата. Бои продолжаются.

На Авдеевском направлении россияне пытались штурмовать Красногоровку и Пески, но безуспешно отступили. В то же время в районе Первомайского продолжаются бои.

На Новопавловском направлении оккупанты вели разведку боем в районе Пречистовки, однако и эта попытка была для врага провальной. В районе Павловки захватчики пошли в наступление, там продолжаются бои.

Больше о ситуации на фронте в сводке Генштаба по состоянию на 14 августа: смотрите видео