Українські захисники та захисниці вже 172 день героїчно обороняють рідну землю. Станом на 14 серпня Генштаб ЗСУ оновив дані про втрати ворога.

Важливо Окупанти ведуть наступ у районі Павлівки: карта бойових дій станом на 14 серпня

Статистика втрат ворога

Станом на 14 серпня втрати російської армії від початку повномасштабного вторгнення становлять:

особового складу – 43 550 осіб (+150 за добу);

танків – 1 864 (+8) одиниць;

бойових броньованих машин – 4 126 (+11) одиниць;

артилерійських систем – 980 (+2) одиниць;

реактивних систем залпового вогню – 261 одиниця;

засобів ППО – 136 одиниць;

літаків – 233 одиниць;

гелікоптерів – 194 (+1) одиниць;

безпілотників оперативно-тактичного рівня – 784 (+5) одиниць;

крилатих ракет – 187 одиниць;

кораблів та катерів – 15 одиниць;

автомобільної техніки та автоцистерн – 3 039 (+3) одиниць;

спеціальної техніки – 91 одиниця.

Найбільших втрат ворог зазнав на Донецькому напрямку.

Ситуація на фронті

На Харківському напрямку росіяни намагалися вести розвідку боєм у районі Питомника, однак зазнали втрат та відступили;

На Слов'янському напрямку ворог намагався прорвати оборону наших військ у районі Долини, але цю атаку відбили наші захисники та захисниці;

На Краматорському напрямку в окупантів провалилася спроба розвідки боєм у районі Серебрянки, звідки їм довелося втікати. Поблизу Спірного загарбники намагалися покращити своє тактичне становище, однак безрезультатно. У районі Івано-Дар'ївки станом на 6:00 14 серпня тривають бої.

На Бахмутському напрямку зазнала провалу спроба вести розвідку боєм у районі Соледара – росіяни були змушені втікати. Ворог намагався іти у наступ у районі Зайцевого, однак також без результату. Бої тривають.

На Авдіївському напрямку росіяни намагалися штурмувати Красногорівку та Піски, але без успіху відступили. Водночас у районі Первомайського тривають бої.

На Новопавлівському напрямку окупанти вели розвідку боєм у районі Пречистівки, однак і ця спроба була для ворога провальною. У районі Павлівки загарбники пішли у наступ, там тривають бої.

Більше про ситуацію на фронті у зведенні Генштабу станом на 14 серпня: дивіться відео