Мы собрали важнейшую информацию о 173 дне войны. О ключевых событиях дня, приближающего Украину к победе, читайте в материале 24 канала.

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04:51 российские захватчики в очередной раз обстреляли Никополь. Глава РВА Евгений Евтушенко рассказал, что ее атаковали с реактивных систем залпового огня.

02:55 Беспокойной была эта ночь для жителей Харьковщины. По ней враг выпустил не менее 10 ракет. Кроме того, взрывы раздавались и в Николаеве.

02:47 Среди "армий" псевдореспублик, как выяснилось, не все так гладко. "Луганские" боевики публично заявили, что воевать за "донецких" они не будут.

01:33 На войне погиб летчик Антон Листопад, которого награждал Владимир Зеленский. Трагическую информацию сообщили в Физико-техническом лицее Ивано-Франковского областного совета.

00:59 Между тем, жители Санкт-Петербурга поражены массовой раздачей повесток. Так, в почтовых ящиках оставляют приглашение в военкоматы, на которых стоит красный штамп "Явка обязательна!". И это очень тревожит россиян.

00:04 Депутат Херсонского облсовета Сергей Хлань отметил, что следующие 2 недели будут решающими для области. И именно это прекрасно понимают враги, поэтому они активизировали свою авиацию, обыски, а также давление на местное население.