Наши воины не растерялись во время наступления врага

российские войска пыталась осуществить наступление на позиции одной из украинских бригад, выбить украинских воинов и зайти в село.

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Так, вражеская армия пыталась осуществить наступление на позиции одной из десантных бригад, выбить оттуда наших и зайти в село.

Но что-то пошло не по плану. Лишь один против танкист Сергей отличил 8 враждебных целей подряд за один бой.

Воин признался, что с первого выстрела ему показалось, что он не попал. Однако впоследствии увидел сильный дым и вспышку – боекомплект взорвался так, что танку сорвало башню.

Попал наверняка под башню. От попадания ракеты его (вражеский танк – 24 канал) перевернуло и отбросило в посадку. Пехотинцев разбросало по той посадке, как тряпки из секонд-хенда,

– сказал Сергей.

Факт: по состоянию на 14 августа с 24 февраля россия потеряла 1 684 танка.

Общие потери врага на фронте

С начала полномасштабной войны россия потеряла в Украине около 43 550 своих солдат. Кроме этого, оккупанты лишились много техники.

В целом наши защитники и защитницы уничтожили:

танков – 1 864;

боевых бронированных машин – 4 126;

артиллерийских систем – 980;

реактивных систем залпового огня – 261;

средств ПВО – 136;

самолетов – 233;

вертолетов – 194;

беспилотников оперативно-тактического уровня – 784;

крылатых ракет – 187;

кораблей и катеров – 15;

автомобильной техники и автоцистерн – 3 039;

специальной техники – 91.

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