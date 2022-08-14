Наши воины не растерялись во время наступления врага

российские войска пыталась осуществить наступление на позиции одной из украинских бригад, выбить украинских воинов и зайти в село.

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Так, вражеская армия пыталась осуществить наступление на позиции одной из десантных бригад, выбить оттуда наших и зайти в село.

Но что-то пошло не по плану. Лишь один против танкист Сергей отличил 8 враждебных целей подряд за один бой.

Воин признался, что с первого выстрела ему показалось, что он не попал. Однако впоследствии увидел сильный дым и вспышку – боекомплект взорвался так, что танку сорвало башню.

Попал наверняка под башню. От попадания ракеты его (вражеский танк – 24 канал) перевернуло и отбросило в посадку. Пехотинцев разбросало по той посадке, как тряпки из секонд-хенда,
– сказал Сергей.

Общие потери врага на фронте

С начала полномасштабной войны россия потеряла в Украине около 43 550 своих солдат. Кроме этого, оккупанты лишились много техники.

В целом наши защитники и защитницы уничтожили:

  • танков – 1 864;
  • боевых бронированных машин – 4 126;
  • артиллерийских систем – 980;
  • реактивных систем залпового огня – 261;
  • средств ПВО – 136;
  • самолетов – 233;
  • вертолетов – 194;
  • беспилотников оперативно-тактического уровня – 784;
  • крылатых ракет – 187;
  • кораблей и катеров – 15;
  • автомобильной техники и автоцистерн – 3 039;
  • специальной техники – 91.

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