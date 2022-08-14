Наши воины не растерялись во время наступления врага
российские войска пыталась осуществить наступление на позиции одной из украинских бригад, выбить украинских воинов и зайти в село.
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Так, вражеская армия пыталась осуществить наступление на позиции одной из десантных бригад, выбить оттуда наших и зайти в село.
Но что-то пошло не по плану. Лишь один против танкист Сергей отличил 8 враждебных целей подряд за один бой.
Воин признался, что с первого выстрела ему показалось, что он не попал. Однако впоследствии увидел сильный дым и вспышку – боекомплект взорвался так, что танку сорвало башню.
Попал наверняка под башню. От попадания ракеты его (вражеский танк – 24 канал) перевернуло и отбросило в посадку. Пехотинцев разбросало по той посадке, как тряпки из секонд-хенда,
– сказал Сергей.
Общие потери врага на фронте
С начала полномасштабной войны россия потеряла в Украине около 43 550 своих солдат. Кроме этого, оккупанты лишились много техники.
В целом наши защитники и защитницы уничтожили:
- танков – 1 864;
- боевых бронированных машин – 4 126;
- артиллерийских систем – 980;
- реактивных систем залпового огня – 261;
- средств ПВО – 136;
- самолетов – 233;
- вертолетов – 194;
- беспилотников оперативно-тактического уровня – 784;
- крылатых ракет – 187;
- кораблей и катеров – 15;
- автомобильной техники и автоцистерн – 3 039;
- специальной техники – 91.
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