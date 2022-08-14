Благодаря действиям наших Воздушных сил оккупанты потеряли много живой силы и техники.

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Вчера у Воздушных сил был плодотворный день

За прошедшие сутки, 13 августа, под прикрытием истребительной авиации штурмовики Су-25 и бомбардировщики Су-24м нанесли сокрушительные удары по нескольким оперативным направлениям. В общей сложности наши воины нанесли до десяти групповых авиаударов по позициям оккупантов.

Потери оккупантов в результате сокрушительных ударов с неба

Всего в результате этих ударов оккупанты потеряли около 15 боевых бронированных машин и десятки своих военных. Наши воины били по разным опорным пунктам, танковым колоннам и скоплению врага.

Под прикрытием истребительной авиации, штурмовики Су-25 и бомбардировщики Су-24м нанесли удары по взводным и ротным опорным пунктам, танковым колоннам на марше, позициям реактивных систем залпового огня, переправам и скоплению живой силы и техники противника. Уничтожено около пятнадцати боевых бронированных машин врага и десятки рашистов!,
– говорится в сообщении.

Общие потери врага на фронте

Вчера на фронте наши воины ликвидировали около 150 оккупантов. Также на лом отправились 8 танков, 11 боевых бронированных машин, 2 артиллерийские системы, 1 вертолет и 3 единицы автомобильной техники и автоцистерн.

Заметим, что за прошедшие сутки наибольшие потери российская армия понесла на Донецком направлении.

От 24 февраля россия потеряла:

  • личного состава – 43 550 человек;
  • танков – 1864;
  • боевых бронированных машин – 4126;
  • артиллерийских систем – 980;
  • реактивных систем залпового огня – 261;
  • средств ПВО – 136;
  • самолетов – 233;
  • вертолетов – 194;
  • беспилотников оперативно-тактического уровня – 784;
  • крылатых ракет – 187;
  • кораблей и катеров – 15;
  • автомобильной техники и автоцистерн – 3039;
  • специальной техники – 91.

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