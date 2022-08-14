Ворожу техніку вправно ліквідували підрозділи зенітно-ракетних військ оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця".

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Мінус 2 ворожих вертольоти за 2 дні

13 та 14 серпня воїни з угрупування "Хортиця" відправили на брухт 2 ворожих вертольоти Ка-52. Окупанти втратили по одному вертольоту 2 дні поспіль.

Варто зауважити, що російський бойовий вертоліт Ка-52 – командирська машина армійської авіації, яка розвідує цілевказівки і координацію дій групи бойових вертольотів. Крім цього, Ка-52 здатен вражати броньовану і неброньовану техніку, живу силу і повітряні цілі.

Підрозділи зенітно-ракетних військ оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" сумлінно виконують обов'язки і в вихідні дні, як результат, за суботу та неділю – два знищених вертольоти вогневої підтримки Ка-52,

– мовиться у повідомленні угрупування ООС.

Скільки російська армія втратила гелікоптерів

Від 24 лютого російські війська втратили у повномасштабній війні проти України 194 вертольоти. Крім того, нашим захисникам вдалося ліквідувати 233 літаки та 784 БпЛА оперативно-тактичного рівня.

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