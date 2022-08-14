У ніч проти 14 серпня було чути вибухи в селищі Антонівка

Про вдалу роботу українських військових в ефірі телемарафону розповів перший заступник голови Херсонської облради Юрій Соболевський. Він підтвердив знищення військових об'єктів окупантів у Новій Каховці та в селі Музиківка.

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За словами Соболевського, там були розташовані "досить крупні" військові склади росіян з озброєнням та боєприпасами. Крім того, там ворог зберігав військову техніку.

Також Юрій Соболевський повідомив, що в ніч проти 14 серпня було чути вибухи в селищі Антонівці.

Чекаємо підтвердження чи це міст, чи інший об'єкт,

– сказав перший заступник голови Херсонської облради.

Соболевський розповів, що ЗСУ на 100% взяли під вогневий контроль логістичні шляхи росіян. Завдяки вдалим атакам жоден міст не придатний для перевезення важкої техніки.

Він наголосив, що логістика росіян "розірвана", тому окупанти використовують понтонні переправи, що не вирішує їхні питання.

Яка ситуація на Херсонщині

Українські військові намагаються "відрізати" росіян, які на правому березі Дніпра, від шляхів постачання. Для цього українські сили завдають ударів по ключових мостах. Під вогнем ЗСУ опинилися Антонівський і Дар'ївський мости та міст біля Каховської ГЕС.

Депутат Херсонської облради Сергій Хлань інформував, що тепер в окупантів більше не буде можливості перевозити важку техніку та підтягувати резерви на правий берег Дніпра.

Також Хлань інформував, що поблизу Херсона близько 20 тисяч окупантів і росія не зможе перекинути додаткові сили.

У британській розвідці інформували, що оскільки ланцюжок постачання ворога обмежений, то розмір накопичених запасів, ймовірно, буде ключовим фактором витривалості російських сил.

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