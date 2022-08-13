Про це 24 каналу повідомив депутат Херсонської облради, військовий ТрО Сергій Хлань. Він назвав удар хірургічним влучанням по останній транспортній артерії окупантів на Херсонщині.

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Важливі артерії Херсонщини

Як зазначив Хлань, на Херсонщині є 3 мости, тобто фактично 3 важливі артерії. Зокрема, це Дар'ївський автомобільний міст, який повністю вивели з ладу наші Збройні Сили. Також ЗСУ завдали останнього удару, який фактично унеможливлює використання Антонівського автомобільного мосту для перекидання техніки та озброєння.

Наступним був залізничний міст, який вивели з ладу кількома ударами. Зараз окупанти теж не можуть його використовувати, щоб постачати броньовані машини, озброєння та боєкомплекти на правобережжя Херсонщини,

– заявив Хлань.

Остання транспортна артерія

Як він наголосив, залишалась єдина транспортна артерія – це гребля Каховської ГЕС. Однак вона спроєктована так, що є основний автомагістральний шлях, який попередньо декілька раз руйнували ЗСУ, тому окупанти вже не можуть його використовувати для перекидання техніки, а разом із залізничним полотном є ще й автомобільний шлях, тобто запасний – по верху Каховської греблі.

Хлань підкреслив, що саме його окупанти використовували для постачання техніки та боєкомплектів на правобережжя. Не зважаючи на те, що ЗСУ завдавали постійних ударів, цей верхній автомобільний шлях залишався неушкодженим.

Однак вчора (12 серпня – 24 канал) наші Збройні Сили завдали остаточного удару. Хірургічний удар по цьому сполученні унеможливив перекидання техніки та боєкомплектів. Ба більше, росія тепер не зможе перекинути в Херсон навіть їжу для військових,

– наголосив Хлань.

Взяли в оточення правобережну частину

Він підкреслив, що послідовними діями ЗСУ фактично взяли в оточення всю правобережну частину Дніпра, тому окупанти вже не можуть її підсилювати. Крім того, щоденно українська авіація завдає влучних ударів по концентраціях загарбників, їхніх складах та броньованій техніці на передовій.

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"Зараз така синергія – ЗСУ винищують те, що є на лінії фронту. Водночас нові поставки з Криму й росії прибути не можуть, оскільки абсолютно всі транспортні артерії для перекидання сил та техніки вже знешкоджені", – зауважив Хлань.

Хлань розповів про удари по мостах на Херсонщині: дивіться відео



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