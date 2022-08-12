У соцмережах з'явилися відео ймовірних вибухів

Відео, на яких видно клуби диму, активно почали з'являтися у соцмережах, передає 24 канал.

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Очевидці подій стверджують, що окупантам на Каховські ГЕС було гаряче. Зауважимо, що росіяни ще 24 лютого захопили головну споруду Північно-Кримського каналу та Каховську ГЕС. На Каховській ГЕС вивісили триколор.

Ще на початку червня стало відомо, що загарбники "мінують" Каховську ГЕС на Херсонщині, бо очікують наступ ЗСУ. Такі дії загарбників створили паніку в Новій Каховці, адже у разі вибуху на ГЕС мешканців накриє хвиля висотою 16 метрів.

Вибухи у Новій Каховці: дивіться відео

Що варто знати про Нову Каховку

російські окупанти у перші дні повномасштабного вторгнення захопили Каховську ГЕС, де додумалися розмістити пункти управління Південного військового округу та 49-ої армії. Окупанти взагалі не звертають уваги на підтримку захоплених об'єктів у безпечному стані. Відтак це може призвести до екологічної катастрофи.

Після професійних дій ЗСУ росіяни вже не можуть використовувати для переправлення військ і техніки Антонівський міст біля Херсона. Тому вони намагаються перекидати сили через Каховську ГЕС. Водночас накопичувати їх не завжди вдається, бо українська армія продовжує бити по скупченнях ворога.

Вибухи в тимчасово окупованій Новій Каховці лунали й 11 серпня. Про це інформував депутат Херсонської обласної ради й військовий ТрО Сергій Хлань. Він не розкрив деталей вибухів, але зазначив, що вони потужні, через що меншає окупантів та їхньої техніки.

Ввечері 9 серпня у Новій Каховці та у Новій Маячці теж чули вибухи. Ймовірно, це знову була робота ЗСУ.

Зауважимо, що 6 серпня з'явилася інформація, що на одного з гауляйтерів Нової Каховки віталія гуру здійснили замах. Повідомлялося, що зрадник вижив і перебуває у важкому стані.

Та вже 7 серпня стало відомо, що гауляйтер помер. Сергій Хлань повідомив, що зрадника розстріляли з пістолета.

Де розташована Каховська ГЕС: дивіться карту

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