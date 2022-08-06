І поки гауляйтер Херсону володимир сальдо перебуває у комі, заступник "глави адміністрації" Нової Каховки віталій гура ледь не отримав білет на концерт кобзона, передають росЗМІ. Наразі ж він перебуває у лікарні. Медики зауважують, що він у не надто хорошому стані, м'яко кажучи.

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Могли стріляти з пістолета Макарова

Як повідомляють ЗМІ окупантів, у гауляйтера гура могли стріляти з пістолета Макарова. А сам замах скоїли у його ж будинку.

Заступника гауляйтера віталія гуру обстріляли в його домі: дивіться відео

Для зрадників та гауляйтерів настала чорна смуга. У Новій Каховці партизани стріляли у заступника голови місцевої окупаційної адміністрації віталія гуру,

– написав у своєму телеграмі Денис Казанський.

окупанти влаштовують розбірки між собою

Він не зміг оминути увагою й інформацію щодо можливого отруєння володимира сальдо. Так, напередодні з'явились відомості, що останнього госпіталізували до інституту Скліфосовського у Москві.

Зауважимо, що відповідні відомості ґрунтуються на тому, до якого відділення того цілого сальдо привезли. Мовиться про токсикологічну реанімацію інституту. До неї потрапляють ті, хто міг постраждати від цього типу отруєння. І це вже суттєво суперечить вигадкам його заступника стремоусова про погіршення стану здоров'я, пов'язане з перенесеним коронавірусом.

Казанський додав, що ситуація з сальдо точно ніяк не пов'язана з СБУ, адже у наших службовців інший почерк. Водночас він додав, що за умови підтвердження отруєння можна буде з упевненістю сказати, що сальдо – "жертва місцевих розбірок". Мовляв, його хотіли прибрати хтось з місцевих, хто прагнув прийти до "влади".

В Інституті з вивчення війни пояснили, чому на заміну сальдо призначили ефесбешника з Калінінграда сєргєя єлісєєва. Там підкреслили, що колаборантів поступово замінюють на російських чиновників. Не став винятком і єлісєєв, який з 1993 по 2005 роки був співробітником фсб.

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