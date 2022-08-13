На Півдні України окупанти дуже вразливі

На Херсонщині росіяни поступово потрапляють у пастку. Два головні автомобільні мости, які сполучають Херсон з іншими окупованими територіями зараз, ймовірно, вже не використовують для суттєвого військового постачання.

Читайте також Командир взводу пояснив, що треба для звільнення Півдня

У розвідці зазначили, що 10 серпня ЗСУ своїм ударом зробили переправу через Дніпро в Новій Каховці непридатною для проїзду важкої військової техніки. Крім того, минулого тижня додаткових пошкоджень зазнав магістральний залізничний міст під Херсоном.

росія провела поверхневий ремонт пошкодженого Антонівського моста, однак він залишається у поганому стані. З кінця липня окупанти використовують понтонну переправу біля залізничного мосту як основний шлях постачання військових.

Навіть, якщо росії вдасться відремонтувати мости, вони залишаться ключовою вразливістю. Наземне забезпечення кількох тисяч російських військ на західному березі майже напевно залежить лише від двох понтонних пунктів переправи,

– розповіли у розвідці.

Оскільки ланцюжок постачання ворога обмежений, то розмір накопичених запасів, ймовірно, буде ключовим фактором витривалості російських сил.

росіяни не можуть постачати зброю до Херсона автомобільними шляхами

Напередодні військовий ТрО та депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань розповів, що у росіян повністю порушилася транспортна логістика на Півдні України. Це сталося після того, як ЗСУ влучили у Каховський міст.

Єдине, що залишається у ворога, – це пороми, які запустили біля Антонівського мосту. Однак вони не можуть забезпечити росіян необхідною кількістю зброї.

Дивіться більше – оперативна інформація про ситуацію на фронті: відео