На Юге Украины оккупанты очень уязвимы

В Херсонской области россияне постепенно попадают в ловушку. Два главных автомобильных моста, которые соединяют Херсон с другими оккупированными территориями сейчас, вероятно, уже не используются для существенной военной поставки.

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В разведке отметили, что 10 августа ВСУ своим ударом совершили переправу через Днепр в Новой Каховке непригодной для проезда тяжелой военной техники. Кроме того, на прошлой неделе дополнительные повреждения получил магистральный железнодорожный мост под Херсоном.

россия провела поверхностный ремонт поврежденного Антоновского моста, однако он остается в плохом состоянии. С конца июля оккупанты используют понтонную переправу у железнодорожного моста как основной путь снабжения военных.

Даже если россии удастся отремонтировать мосты, они останутся ключевой уязвимостью. Наземное обеспечение нескольких тысяч российских войск на западном берегу почти наверняка зависит только от двух понтонных пунктов переправы.

– рассказали в разведке.

Поскольку цепочка снабжения врага ограничена, то размер накопленных запасов, вероятно, будет ключевым фактором выносливости российских сил.

россияне не могут поставлять оружие в Херсон по автомобильным путям

Накануне военный ТРО и депутат Херсонского областного совета Сергей Хлань рассказал, что у россиян полностью нарушилась транспортная логистика на Юге Украины. Это произошло после того, как ВСУ попали в Каховский мост.

Единственное, что остается у врага – это паромы, которые запустили возле Антоновского моста. Однако они не могут снабдить россиян необходимым количеством оружия.

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