Поскольку это была последняя транспортная артерия для оккупантов. Об этом в эфире 24 канала рассказал Сергей Хлань – военный ТрО и депутат Херсонского областного совета.

Кстати Освобождение Херсона – на 100% достижимая задача еще в этом году, но нужно подождать, – Марченко

По его словам, предварительно мост также повредили, однако россиянам его удалось немного "подлатать". Однако железную дорогу по Каховской дамбе ГЭС агрессор восстановить не смог.

Поэтому единственным таким пунктом переезда служила плотина Каховской ГЭС. Сейчас там проезд невозможен. Фактически, сегодня оккупанты не могут поставлять оружие автомобильными дорогами,

– сказал Хлань.

Единственное, что у них остается – это паромы, которые они запустили у Антоновского моста. Однако они не снабжают оружием вражескую армию в необходимом количестве.

Это совсем не те цифры, которые нужны оккупантам, потому что наши Вооруженные Силы благодаря авиации ежедневно отрабатывают по прифронтовым скоплениям и боевые склады россиян.

Точные удары украинской армии

Вместе с тем, как добавил Хлань, сегодня ВСУ нанесли удар и в Любимовке, где находилось управление Каховского магистрального канала и сам канал. Они уничтожили расположение россиян и их технику, однако саму инфраструктуру не повредили. Так что работа была ювелирной.

Удары ВСУ по мостам, россияне в панике

Вооруженные силы в ночь на 8 августа нанесли удар по Антоновскому и Каховскому мостам на Херсонщине.

Мостами украинские защитники не ограничились. ВСУ уничтожили несколько российских баз с боеприпасами.

Россияне перенесли дату открытия Антоновского моста после удара по нему украинскими защитниками.

С оккупированного Херсона начали вывозить семьи российских военных после очередного удара ВСУ по мостам.

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