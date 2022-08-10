ВСУ ювелирно попали по пункту оккупантов
Об этом сообщил депутат Херсонского областного совета и военный ТрО Сергей Хлань, объяснив, почему употребил прилагательное ювелирно.
Внимание Освобождение Херсона – на 100% достижимая задача еще в этом году, но надо подождать, – Марченко
ВСУ сработали ювелирно, не повредив важные объекты, расположенные рядом,
россияне селятся и размещают свою технику у стратегической инфраструктуры. Как на Каховской ГЭС и на Каховском Магистральном Канале. Задача наших военных изгнать орков и не повредить важные объекты. И сохранить людей,
– рассказал Хлань и показал фото развалившегося здания.
ВСУ попали по зданию Каховского канала, где находились оккупанты / Фото фейсбук Сергей Хлань
Коротко о настроениях оккупантов в Херсонской области
Вооруженные Силы Украины в последние недели точно уничтожают командные пункты и составы оккупантов по всей Херсонщине. Вчера наши бойцы достали в Геническ – самый отдаленный район возле админграницы с аннексированным Крымом.
захватчики уже жалуются, что их постоянно обстреливают украинские военные. Кроме того, их никто не желает менять.
Некоторые оккупанты уже сильно паникуют и даже начали вывозить свои семьи из временно оккупированного Херсона.
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