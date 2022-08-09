Похоже, что военные агрессора испугались недавних ударов Вооруженных Сил Украины по Антоновскому и Каховскому мостам. Об этом сообщили в Херсонской облгосадминистрации.

После удара по Антоновскому мосту кафиры устроили истерическое шоу, – херсонский активист

Вчера, 8 августа, Антоновский мост был оцеплен с обеих сторон, местных жителей туда не допускали.

Также из-за этих событий начался массовый вывоз семей военных россии, живших в Херсоне,

– отметили там.

Перед этим в Ивановке и Высокополье военнослужащие российской армии угнали автомобили местных жителей и обокрали дома и вывезли всю бытовую технику.

Справка. 16 июня россия активизировала ввоз семей военнослужащих российских оккупационных войск в Херсон, они самовольно заселяли покинутые дома и квартиры украинцев. Однако, похоже, что-то пошло не по плану.

Несмотря на то, что своих же из города вывозят, в Херсоне оккупанты пытаются создать картинку начала учебного года в увлеченных образовательных учреждениях региона. От тактики террора они перешли к подкупу – родителям, которые согласятся отдать своих детей в увлеченные школы, предлагают ежемесячно платить 4 тысячи гривен.

ВСУ ударили по Антоновскому и Каховскому мостам

Во временно оккупированном Херсоне Вооруженные Силы Украины снова нанесли удар по важной для российских войск локации – Антоновскому мосту. HIMARS снова продемонстрировали точное попадание.

Мост крайне важен для логистики русской армии. Если он будет разрушен, то российские силы в оккупированном Херсоне будут отрезаны .

Украинские военные 8 августа снова нанесли удары и по Каховскому мосту. Также уничтожили несколько баз хранения боеприпасов.

Руководитель координационного прессцентра сил охраны и обороны юга Наталья Гуменюк отметила, что это существенно влияет на моральное состояние российских войск и его боеспособность.

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