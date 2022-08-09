В эфире 24 канала херсонский активист Владимир Молчанов сообщил, что у россиян началось истерическое шоу после очередного попадания HIMARS в Антоновский мост.

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По словам активиста, оккупанты устроили "расследование следственного комитета россии по уничтожению наземными военными формированиями российского государственного имущества".

У них есть объяснение, что херсонский мост строил Советский союз. Поэтому, это россия, а никакая не Украина,

– рассказал Владимир Молчанов.

Он сообщил, что украинские защитники почти каждую ночь и каждое утро используют большие силы авиации для того, чтобы сбивать российские намерения наступления.

"Настроения коллаборантов зависят от происходящего на фронтах. То есть, если наши наступают, то коллаборанты паникуют. Если наши стоят на месте, коллаборанты сразу начинают свою старую песню, в которой действительно убеждены, что "россия навсегда", – отметил херсонский активист.

Владимир Молчанов объяснил, если бы они действительно в это не верили, не завозили бы, например, российских учителей, российских пропагандистов или клерков, которые начинают открывать банки.

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