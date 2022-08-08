В МВД заявили, что коллаборантов ждут два сценария
Первый заместитель министра внутренних дел Евгений Енин сообщил, что сильно отравившийся Владимир Сальдо находится в тяжелом состоянии.
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Также Евгений Енин обратил внимание, что всех коллаборантов рано или поздно ждут два сценария. В частности, один сценарий – это получить подозрение "со всеми вытекающими последствиями", а другой, как сказал Енин, навсегда покинуть мир.
В последнее время коллаборанты покидают Украину. Навсегда. К примеру, заместитель гауляйтера Новой Каховки умер после ранения. В начале июля в оккупированной Новой Каховке был застрелен предатель-полисмен. До этого был подрыв автомобиля с двумя коллаборантами в Херсоне. В тяжелом состоянии находится сильно отравившийся коллаборант из Херсонской области Сальдо,
– написал Енин в фейсбуке.
Что произошло с Сальдо
- Бывший гауляйтер Херсонской области внезапно решил покинуть "должность" и пошел на больничный. Сальдо сначала утверждал, что ухудшение самочувствия явилось следствием осложнения после перенесенного COVID-19.
- Но впоследствии появилась информация, что коллаборант впал в кому. Источники 24 канала сообщили, что таким образом захватчики собираются заменить гауляйтера. Новым ставленником кремля стал Сергей Елисеев.
- Советник главы Офиса Президента Алексей Арестович объяснил, что предатель отравился "несвежим алкоголем". Это был "привет" от партизан. В то же время кремлевские пропагандисты заявляют, будто к отравлению Сальдо причастна горничная и повар.
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