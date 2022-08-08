В МВД заявили, что коллаборантов ждут два сценария

Первый заместитель министра внутренних дел Евгений Енин сообщил, что сильно отравившийся Владимир Сальдо находится в тяжелом состоянии.

К теме На Херсонщине запал гауляйтеров стихает: приемов не ведут, передвигаются с охраной, – Хлань

Также Евгений Енин обратил внимание, что всех коллаборантов рано или поздно ждут два сценария. В частности, один сценарий – это получить подозрение "со всеми вытекающими последствиями", а другой, как сказал Енин, навсегда покинуть мир.

В последнее время коллаборанты покидают Украину. Навсегда. К примеру, заместитель гауляйтера Новой Каховки умер после ранения. В начале июля в оккупированной Новой Каховке был застрелен предатель-полисмен. До этого был подрыв автомобиля с двумя коллаборантами в Херсоне. В тяжелом состоянии находится сильно отравившийся коллаборант из Херсонской области Сальдо,

– написал Енин в фейсбуке.

Что произошло с Сальдо

Бывший гауляйтер Херсонской области внезапно решил покинуть "должность" и пошел на больничный. Сальдо сначала утверждал, что ухудшение самочувствия явилось следствием осложнения после перенесенного COVID-19.

Но впоследствии появилась информация, что коллаборант впал в кому. Источники 24 канала сообщили, что таким образом захватчики собираются заменить гауляйтера. Новым ставленником кремля стал Сергей Елисеев.

Советник главы Офиса Президента Алексей Арестович объяснил, что предатель отравился "несвежим алкоголем". Это был "привет" от партизан. В то же время кремлевские пропагандисты заявляют, будто к отравлению Сальдо причастна горничная и повар.

Узнайте больше – детали госпитализации коллаборанта Сальдо: смотрите видео