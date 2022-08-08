В МВД заявили, что коллаборантов ждут два сценария

Первый заместитель министра внутренних дел Евгений Енин сообщил, что сильно отравившийся Владимир Сальдо находится в тяжелом состоянии.

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Также Евгений Енин обратил внимание, что всех коллаборантов рано или поздно ждут два сценария. В частности, один сценарий – это получить подозрение "со всеми вытекающими последствиями", а другой, как сказал Енин, навсегда покинуть мир.

В последнее время коллаборанты покидают Украину. Навсегда. К примеру, заместитель гауляйтера Новой Каховки умер после ранения. В начале июля в оккупированной Новой Каховке был застрелен предатель-полисмен. До этого был подрыв автомобиля с двумя коллаборантами в Херсоне. В тяжелом состоянии находится сильно отравившийся коллаборант из Херсонской области Сальдо,
– написал Енин в фейсбуке.

Что произошло с Сальдо

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