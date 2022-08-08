оккупанты понимают, что наступление ВСУ неотвратимо

Об этом в эфире телемарафона рассказал глава Херсонской областной военной администрации Ярослав Янушевич. Он прокомментировал данные разведки, сообщившей, что враг минирует объекты в Херсонской области.

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Янушевич рассказал, что оккупанты оставляют взрывные устройства в самых неожиданных местах.

В частности, это очень важные коммуникации в Херсоне, среди которых газоснабжение, электроснабжение, водоснабжение и дорожная инфраструктура,

– сказал он.

По словам главы Херсонской ОВА, также есть информация, что россияне оставляют взрывные устройства в жилых домах, на детских площадках и в магазинах. Он сообщил, что захватчики заминировали два побережья реки Ингулец.

Поэтому новый глава Херсонщины призвал местных жителей быть очень осторожными и не брать в руки подозрительные предметы и не ходить в леса и у рек.

На вопрос, почему россияне минируют объекты, Янушевич заявил, что оккупанты понимают, что наступление ВСУ неотвратимо.

"Поэтому они хотят разрушить всю инфраструктуру, чтобы не покинуть ее", – резюмировал он.

россияне заменяли ЗАЭС

Оккупанты цинично заминировали многие территории на Севере Украины, когда были вынуждены отступать под давлением ВСУ. Кроме того, войска агрессора заминировали Черное море, из-за чего жертвами мин становятся мирные люди.

В МВД информировали, что из-за оккупантов более 30 миллионов гектаров территории Украины нуждаются в разминировании. В ГСЧС сообщали, что разминирование Черного моря займет около 10 лет.

Теперь же Россия перешла на новый уровень терроризма и заминировала Запорожскую АЭС. Там россияне заминировали береговую линию ЗАЭС, линию, подходящую к ставку-охладителю. Также заминирована вся линия, на которую станция выходит на Каховское водохранилище.

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