Об этом в эфире национального телемарафона рассказал министр внутренних дел Денис Монастырский. По его словам, от вражеских мин уже пострадали многие мирные жители.

Для разминирования территорий в Украину могут направить турецких специалистов

Специалистам нужно разминировать еще 30 миллионов гектаров территории Украины

Монастырский рассказал, что на 2 июня продолжается разминирование Киевской, Сумской, Черниговской и Харьковской областей. В настоящее время специалисты уже завершили оперативное разминирование более 2,7 миллионов гектаров территории Украины.

Для сравнения нам нужно проработать еще более 30 миллионов гектаров. Мы привлекаем иностранные команды пиротехников и их технику, они помогают нам разминировать украинские территории,

– добавил министр.

Он отметил, что в стране, к сожалению, уже зафиксировали взрывы мирных жителей на вражеских минах и других взрывоопасных предметах. В частности, только в течение мая произошло 15 таких случаев.

"Я убежден, что наша реальность должна измениться. Каждый школьник, каждый работник, мать и отец должны знать и научить своих детей минной безопасности", - подытожил Монастырский.

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Коротко о разминировании в Украине

Заместитель министра внутренних дел Украины Мэри Акопян рассказала, что Украине понадобится не менее 5 – 7 лет , чтобы полностью разминировать территории. По ее словам, пиротехнические подразделения ежедневно изымают от 2 до 5 тысяч взрывоопасных предметов, которые покинули российские кафиры.

Мир помогает нашей стране бороться с последствиями войны. В частности, служащий разведки США Брет Великович пообещал передать Украине дрон стоимостью около 1 миллиона гривен. Такие высокоточные дроны используют при работах по разминированию и обнаружению повреждений железной дороги.

В то же время, захватчики пройдут не только территорию страны, но и Черное море. Представитель Одесской ОВА Сергей Братчук рассказал, что точное количество взрывоопасных предметов пока неизвестно, но эксперты считают, что их может быть до 600 .

Также недавно на побережье Одесщины выбросило 2 вражеских якорных мин . Специалисты подрывной команды уже их обезвредили.

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