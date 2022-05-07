Пиротехники обезвреживают мины совокупно. Поэтому взрыв от них достаточно масштабный. На этом видео демонстрируют ликвидацию мин в Киевской области.

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Пиротехники Мобильного спасательного центра быстрого реагирования ГСЧС Украины собрали все, чем россияне усыпали нашу землю и взорвали. Чтобы ни одна мина, снаряд или элементы ракет больше не представляли угрозы для людей, – сообщила ГСЧС.

Как пиротехники обезвреживают взрывчатку: видео

В ГСЧС отмечают : не прикасайтесь, не поднимайте, и не перемещайте взрывчатку. Если вы обнаружили опасный предмет, сообщайте об этом сразу по номерам 101 или 102.

Разминирование Киевщины

3 мая Нацгвардейцы нашли в Ирпене 3 растяжки. Их обнаружили в парке недалеко от детской школы. Работа по разминированию продолжается.

Глава Киевской ОВА заявил, что 1 день войны – это 30 дней разминирования. Поэтому 30 дней оккупации – 900 дней разминирования. По предварительным данным, в Киевской области разминировали уже 7 тысяч гектаров и обезвредили более 24 боеприпасов российских оккупантов. Общая площадь, которую могли заминироть, составляет 743 тысячи гектаров.

Последние новости столицы и области

7 мая Кличко заявил, что риск авиаудара по Киеву до сих пор существует. Он призвал местных не игнорировать тревогу и соблюдать правила безопасности. По словам мэра столицы, российские оккупанты могут в любое время попасть в любое здание Киева.

КГГА сообщила, что 8 – 9 мая долгого комендантского часа не будет. В столице запретят массовые мероприятия, усилят патрулирование и охрану.

В Ирпене восстановили мост, соединявший город с Киевом. 7 мая уже запустили первый поезд. Однако мэр Ирпеня призвал людей не спешить домой. Ведь город еще полностью не разминирован, не везде есть свет и водоснабжение.

Местные власти Киева запретили людям ходить в лес. Ведь враг оставил там много взрывоопасных предметов. Штраф за вход или въезд в любой лес в Киевской области составляет несколько десятков тысяч гривен.

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