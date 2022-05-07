Піротехніки знешкоджують міни сукупно. Тому вибух від них є досить масштабним. На цьому відео демонструють ліквідування мін у Київській області.

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Піротехніки Мобільного рятувального центру швидкого реагування ДСНС України зібрали усе, чим росіяни всипали нашу землю і підірвали. Щоб жодна міна, снаряд чи елементи ракет більше не становили загрози для людей, – повідомила ДСНС.

Як піротехніки знешкоджують вибухівки: відео

У ДСНС наголошують: не торкайтеся, не підіймайте, і не переміщуйте вибухівки. Якщо ви виявили небезпечний предмет, одразу повідомляйте про це за номерами 101 або 102.

Розмінування Київщини

3 травня Нацгвардійці знайшли в Ірпені 3 розтяжки. Їх виявили у парку неподалік дитячої школи. Робота з розмінування продовжується.

Очільник Київської ОВА заявив, що 1 день війни – це 30 днів розмінування. Тому 30 днів окупації – це 900 днів розмінування. За попередніми даними, на Київщині розмінували вже 7 тисяч гектарів та знешкодили понад 24 боєприпасів російських окупантів. Загальна площа, яку могли замінувати, становить 743 тисячі гектарів.

Останні новини столиці та області

7 травня Кличко заявив, що ризик авіаудару по Києву досі існує. Він закликав місцевих не ігнорувати тривогу й дотримуватися правил безпеки. За словами мера столиці, російські окупанти можуть будь-коли поцілити у будь-який будинок Києва.

КМДА повідомила, що 8 – 9 травня довготривалої комендантської години не буде. У столиці заборонять масові заходи, посилять патрулювання та охорону.

В Ірпені відновили міст, що сполучував місто з Києвом. 7 травня вже запустили перший потяг. Однак мер Ірпеня закликав людей не квапитися додому. Адже місто ще повністю не розміноване, немає всюди світла та водопостачання.

Місцева влада Києва заборонила людям ходити до лісу. Адже ворог залишив там багато вибухонебезпечних предметів. Штраф за вхід чи в'їзд до будь-якого лісу на Київщині становить кілька десятків тисяч гривень.

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