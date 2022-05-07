Подія відбулася 7 травня. Про це повідомив мер міста й опублікував відповідні відео.

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Сьогодні вперше за кілька тижнів на ірпінський залізничний вокзал прибула електричка. Дякую керівництву та колективу Укрзалізниці, Міністру інфраструктури, керівнику ОП й нашому Президенту за сприяння у швидкому відновленні нашого легендарного мосту,

– написав мер Ірпеня.

Міст з'єднує шлях Ірпеня з Києвом. Маркушин розповідає, що одну частину вдалося відновити повністю. Другу – будуть споруджувати фактично з нуля, бо була дуже сильно пошкоджена.

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Що кажуть у Мінінфраструктури

Міністр інфраструктури Олександр Кубраков розповідає, що міст вдалося відбудувати менше ніж за місяць.



"Цей міст був зруйнований під час бойових дій на Київщині. Кілька пустих пасажирських вагонів, які їхали тоді евакуювати мешканців, зійшли з рейок. Сьогодні разом із Керівником Офісу Президента Андрієм Єрмаком, головою партії "Слуга Народу" Оленою Шуляк мали можливість протестувати відновлений маршрут, – написав Кубраков.

Олександр Кубраков в Ірпені / Фото Мінінфраструктури

Міст відновлювали залізничники Львівського мостобудівельного загону та фахівці Державної спецслужби транспорту. За словами міністра, його відбудовували цілодобово.

Реакція на подію Кирила Тимошенка

Відкриття оновленого мосту прокоментував також і заступник керівника ОП Кирило Тимошенко. Він зазначив, що це вагома подія для українців та одне з найперших завдань під час воєнного стану.

В умовах війни відновлення сполучення між містами – це стратегічне завдання номер один,

– написав Тимошенко.

Заступник керівника ОП каже, що далі – більше. Попереду робота над відкриттям залізничного сполучення з Бучею, Ворзелем, Бородянкою та іншими населеними пунктами Київщини. Він додав, що новим маршрутом курсуватимуть поїзди Kyiv City Express.

Відновлений міст в Ірпені / Фото Кирила Тимошенка та Мінінфраструктури

Коли можна повертатися до Ірпеня

ЗСУ звільнили Ірпінь наприкінці березня. Уже за місяць до міста повернулося близько 15 тисяч його мешканців.

Міський голова Олександр Маркушин наголосив, що поспішати не варто. Адже потрібно зробити ще багато роботи, щоб містянам було комфортно та безпечно жити.

Для початку слід відновити світло, потурбуватися про водопостачання та водовідведення. Для цього знадобиться кілька тижнів. Магазини в Ірпені тим часом почнуть відкриватися 7 – 8 травня.

У місті все ще не є безпечно. Адже територію повністю не розмінували.

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