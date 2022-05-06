Охочі піти покласти квіти до меморіалів зможуть це зробити

Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що військове командування поки не планує запроваджувати комендантську годину в Києві та області на 8 – 9 травня.

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Кличко наголосив, що протягом цих днів у Києві не планують проводити ніяких заходів. Він нагадав, що під час воєнного стану масові заходи заборонені.

Водночас, як повідомив Кличко, охочі піти покласти квіти до меморіалів зможуть це зробити в приватному порядку.

Мер Києва заявив, що протягом 8 – 9 травня у столиці буде посилене патрулювання та охорона громадського порядку.

Кличко нагадав, що у Києві досі працюють піротехніки

Столичний міський голова закликав киян утриматися від масових гулянь чи відпочинку на природі великими компаніями.

Він нагадав, що відвідувати ліси та лісопаркові зони у Києві та передмісті заборонено, оскільки в багатьох із них досі працюють піротехніки.

Що відбуватиметься 8 – 9 травня

Як відомо, в Україні та інших країн світу 8 – 9 травня відзначають День пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні.

У Міністерстві внутрішніх справ попередили, що Росія 9 травня може вдатися до провокацій. Зокрема, існує загроза збільшення кількості ракетних ударів.

Через це у деяких містах України вживають превентивних заходів. Наприклад, у Запоріжжі комендантська година триватиме з 19:00 8 травня до 5:00 10 травня.

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У Харкові також повідомили, що, ймовірно, змінять час комендантської години у місті на цей період.

Мер Івано-Франківська Руслан Марцінків скасував будь-які масові заходи. Він закликав місцевих мешканців залишатись вдома та за можливості навіть тимчасово виїхати з Івано-Франківська, на період 7 – 9 травня.

Також експерти очікують, що 9 травня президент Росії Володимир Путін може офіційно оголосити про війну з Україною або розпочати напад на Молдову. Існує ймовірність, що Росія оголосить про анексію Донбасу.

Окрім того, російський президент розглядає можливість оголошення загальної мобілізації у Росії.

Відомо, що російські загарбники готують військовий "парад" у зруйнованому Маріуполі. Водночас у Росії визнали, що не зможуть провести "парад перемоги" в окупованому Донецьку та Луганську.

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