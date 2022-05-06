Желающие пойти возложить цветы к мемориалам смогут это сделать

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что военное командование пока не планирует вводить комендантский час в Киеве и области на 8 – 9 мая.

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Кличко отметил, что в эти дни в Киеве не планируют проводить никаких мероприятий. Он напомнил, что во время военного положения массовые мероприятия запрещены.

В то же время, как сообщил Кличко, желающие пойти возложить цветы к мемориалам смогут это сделать в частном порядке.

Мэр Киева заявил, что в течение 8-9 мая в столице будет усилено патрулирование и охрана общественного порядка.

Кличко напомнил, что в Киеве до сих пор работают пиротехники

Столичный мэр призвал киевлян воздержаться от массовых гуляний или отдыха на природе крупными компаниями.

Он напомнил, что посещать леса и лесопарковые зоны в Киеве и пригороде запрещено, поскольку во многих из них до сих пор работают пиротехники.

Что будет происходить 8 – 9 мая

Как известно, в Украине и других странах мира 8-9 мая отмечают День памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне.

В Министерстве внутренних дел предупредили, что Россия 9 мая может прибегнуть к провокациям. В частности, есть угроза увеличения количества ракетных ударов.

Поэтому в некоторых городах Украины принимают превентивные меры. Например, в Запорожье комендантский час продлится с 19:00 8 мая до 5:00 10 мая.

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В Харькове также сообщили, что, вероятно, изменят время комендантского часа в городе на этот период.

Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив отменил любые массовые мероприятия. Он призвал местных жителей оставаться дома и по возможности даже временно уехать из Ивано-Франковска, на период 7 – 9 мая.

Также эксперты ожидают, что 9 мая президент России Владимир Путин может официально объявить о войне с Украиной или начать нападение на Молдову. Есть вероятность, что Россия объявит об аннексии Донбасса.

Кроме того, российский президент рассматривает возможность объявления всеобщей мобилизации в России.

Известно, что российские захватчики готовят военный "парад" в разрушенном Мариуполе. В то же время, в России признали, что не смогут провести "парад победы" в оккупированном Донецке и Луганске.

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