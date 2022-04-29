Працівники ДСНС та правоохоронці продовжують активно працювати над забезпеченням безпеки пересування на звільнених від російських окупантів територіях. Це завдання не з легких та займає багато часу, адже ворог залишилв по собі багато небезпечних "подарунків".
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Розмінування Київщини
Як повідомив очільник Київської ОВА Олександр Павлюк в ефірі національного телемарафону, триває активна робота з відновлення регіону після деокупації, передає 24 канал.
Найбільша небезпека, яка зараз чатує на мирних людей – це міни.
На жаль, вчора був підрив автомобіля людей, які відновлювали подачу електроенергії. Один постарждалий загинув, троє поранених, – розповів Павлюк.
Наші героїчні сапери працюють в неймовірному режимі, розмінували вже 7 тисяч гектарів та знешкодили понад 24 боєприпасів росіян. Загальна площа, яка може бути замінована – 743 тисячі гектарів. Наразі ведеться забезпечення відновення автопересування між найбільшими містами.
Триває активна робота над відновленням Бучі, Бородянки та Ірпеня. Жителям повертають газо-, водо- та енергопостачання, але через великі руйнації виникає багато проблем, з якими українські комунальники успішно впоруються.
Також Павлюк повідомив, коли мешканці Київщини, які покинули свої домівки, зможуть повернутися додому без загрози для життя.
За нашими підрахунками 1 день війни – це 30 днів розмінування. Тому 30 днів окупації – це 900 днів розмінування,
– заявив очільник Київської ОВА,
Яка ситуація на Київщині: коротко
- За 2 місяці війни внаслідок російських обстрілів отримали поранення 435 мирних мешканців, понад 100 загинули.
- Триває активне прибирання раніше окупованих міст від "русского міра".
- Магазини та підприємства повертаються до роботи, "АТБ" відкрила двері для покупців у Бучі та Ірпені.
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