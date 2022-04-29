Работники ГСЧС и правоохранители продолжают активно работать над обеспечением безопасности передвижения на освобожденных от российских оккупантов территориях. Эта задача не из легких и занимает много времени, ведь враг оставил в себе много опасных "подарков".

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Разминирование Киевщины

Как сообщил глава Киевской ОВА Александр Павлюк в эфире национального телемарафона, продолжается активная работа по восстановлению региона после деоккупации, передает 24 канал.

Самая большая опасность, которая сейчас подстерегает мирных людей – это мины.

К сожалению, вчера был подрыв автомобиля людей, возобновлявших подачу электроэнергии. Один пострадавший погиб, трое раненых, – рассказал Павлюк.

Наши героические саперы работают в невероятном режиме, разминировали уже 7 тысяч гектаров и обезвредили более 24 боеприпасов россиян. Общая площадь, которая может быть заминирована – 743 тысяч гектаров. В настоящее время ведется обеспечение возобновления автопередвижения между крупнейшими городами.

Идет активная работа над восстановлением Бучи, Бородянки и Ирпеня. Жителям возвращают газо-, водо- и энергоснабжение, но из-за больших разрушений возникает много проблем, с которыми украинские коммунальщики успешно справятся.

Также Павлюк сообщил, когда жители Киевщины, покинувшие свои дома, смогут вернуться домой без угрозы жизни.

По нашим подсчетам, 1 день войны – это 30 дней разминирования. Поэтому 30 дней оккупации – это 900 дней разминирования,

– заявил глава Киевской ОВА,

Какая ситуация в Киевской области: коротко

За 2 месяца войны в результате российских обстрелов получили ранения 435 мирных жителей, более 100 погибли.

Идет активная уборка ранее оккупированных городов от "русского мира".

Магазины и предприятия возвращаются к работе, АТБ открыла двери для покупателей в Буче и Ирпене.

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