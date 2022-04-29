Дороги

За 20 дней дорожники расчистили более 380 километров дорог и улиц Киевской области. Из них 234 километра – это улицы освобожденных от оккупантов Ирпеня, Бучи, Бородянки, Ворзеля, Гостомеля. А с 29 апреля Укравтодор начал убирать улицы поселка Горенка. Об этом сообщает 24 канал.

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На 20 временных переправах возобновлено движение, еще 4 – в работе.

Вода

Также завершили прокладку водопровода в Ирпень. Теперь город совмещен с водопроводной системой Киева.

Электроснабжение

По состоянию на 29 апреля 2022 года полностью или частично возобновлено электроснабжение более чем в 460 населенных пунктах Киевской области для 260 тысяч потребителей.

За сутки 28 апреля аварийные бригады полностью или частично возобновили электроснабжение в населенных пунктах Бучанского и Вышгородского районов.

Газ

Возобновлено распределение газа в 111 населенных пунктах.

Разминирование

За прошедшие сутки пиротехническими подразделениями обследовано более 500 гектаров территории Киевщины и обезврежено 404 взрывоопасных предмета.

Что известно о зверствах на Киевщине

В начале апреля Ирпень, Буча, Гостомель и Киевская область были освобождены от российских захватчиков. В освобожденных городах и деревнях зафиксированы массовые убийства захватчиками мирных людей.

Украинские военные и полицейские, а также представители СМИ после деоккупации Киевской области обнаружили огромное количество тел убитых россиянами гражданских украинцев, лежавших прямо посреди улицы или похороненных в братских могилах.

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