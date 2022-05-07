Мер столиці закликав людей бути дуже обережними й не нехтувати правилами безпеки. Те, що в місті та області немає наступу російських окупантів, не означає, що люди в безпеці.

Зверніть увагу Катували 4 чоловіків перед дітьми: двом бурятам оголосили підозру за звірства у Бучі

На жаль, поки що турбують нас всіх постійні повідомлення про загрози з повітря — ракетних обстрілів. Прошу всіх дотримуватися вимог, спускатися в бомбосховища і не нехтувати цими правилами, тому що у будь-яку хвилину будь-який будинок нашого міста, на жаль, поки що може бути обстріляний,

– пише Кличко.

Мер столиці розповів, що люди вже трошки заспокоїлися. Вони чи звикли вже до ситуації, чи страх минув, чи то радіють, що немає вибухів.

Зараз же в Київській області ворога немає, військові контролюють ситуацію. "Сподіваємося, що найближчими днями буде додаткова протиповітряна оборона західного, натівського стандарту, яка ще більше захищатиме наше повітря", – зазначив Віталій Кличко.

Ситуація на Київщині: останні новини

В Ірпені відновили міст, що сполучував місто з Києвом. Він був знищений під час боїв з російськими окупантами. 7 травня через міст вже запустили перший потяг. Залізничне сполучення відновлювали менш ніж 1 місяць. Тим часом мер Ірпеня закликав людей не квапитися додому. Адже місто ще повністю не розміноване. Слід також відновити світло, потурбуватися про водопостачання та водовідведення у всіх районах Ірпеня.

Укрзалізниця відновила рух потягів до Бородянки. З 7 травня вже курсуватиме приміський поїзд сполученням Бородянка – Святошин.

У КМДА заборонили киянам ходити до лісу. Адже ворог залишив там багато вибухонебезпечних предметів. Місцева влада закликала людей подбати і про своє здоров'я, і про гаманці. Адже штраф за вхід чи в'їзд до будь-якого лісу на Київщині становить кілька десятків тисяч гривень.

Місцева влада Києва повідомила, що 8 – 9 травня довготривалої комендантської години не запроваджуватимуть. У столиці лише заборонять масові заходи, посилять патрулювання та охорону.

Зверніть увагу – Дівчинка з простреленими ногами вивезла з-під обстрілів поранених: відео