В интервью 24 каналу он рассказал, какова ситуация в городе. А также объяснил, почему не рекомендует жителям Ирпеня спешить с возвращением. По его мнению, нужно провести еще достаточно много работы, чтобы горожанам было комфортно и безопасно находиться в собственных домах.

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Необходимо возобновить коммуникации в городе

В первую очередь, подчеркнул Александр Маркушин, в Ирпене необходимо полностью возобновить коммуникации. Следует на 100% вернуть свет в город, а также позаботиться о водоснабжении и водоотводе. Это один из важнейших факторов.

У нас это получается, но нужно еще несколько недель, чтобы это сделать. Тогда, конечно, можно будет возвращаться людям. На этой неделе уже будут открываться магазины,

– рассказал он.

Мэр Ирпеня Александр Маркушин дал интервью: смотрите видео

Все еще есть угроза жизни

Что касается самого Ирпеня, то город, по словам мэра, на 100% удалось поверхностно разминировать. В то же время следует понимать, что саперы не могли, например, врываться во все дома. Поэтому не исключено, что "подарки" от оккупантов могут ожидать жителей.

Но, конечно, кто-то приезжает, открывает квартиру, а там снаряд лежит. Где-то в частном секторе могут быть растяжки. Полностью мы не можем сказать,

– подчеркнул он.

И действительно, неподалеку от детской больницы специалисты обнаружили растяжки в парке. Правоохранители сообщают, что всего их было три, а расставили оккупанты растяжки на перекрестке улиц Давидчука и Гоголя.

Город поверхностно разминирован / Фото – 24 канала, Алины Туришин

В городе даже создали специальную группу по разминированию при ТРО. Так что на вызовы приезжают ребята и помогают. Александр Маркушин добавил, что бывают такие дни, что собирается по 20 вызовов из разных локаций.

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