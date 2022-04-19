Сегодня, 19 апреля, глава МВД Украины Денис Монастырский провел разговор с министром внутренних дел Турции Сулейманом Сойлу.

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В ходе разговора главы министерств обсудили возможность отправки в Украину турецких специалистов для разминирования и восстановительных работ. Также речь шла о передаче специализированной техники.

Монастырский рассказал турецкому коллеге Сойлу о ходе боевых действий и обороне Украины от полномасштабной российской агрессии.

Украинский народ ценит усилия Президента Турции Реджепа Эрдогана и турецкого народа по всесторонней поддержке Украины, оказанию технической помощи в разминировании, восстановительных работах и гуманитарной помощи,

– отметил Монастырский.

Он добавил, что достойный отпор российским оккупантам на всех фронтах государство дает благодаря несокрушимому духу украинской армии, народу, а также поддержке международных партнеров.

К слову, турецкая сторона с начала полномасштабной войны заявляла, что готова оказать всестороннее содействие безопасной эвакуации украинцев, в частности, выделением кораблей. Также Турция обещала следить за тем, чтобы российские военные корабли до конца войны не попадали в Черное море.

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