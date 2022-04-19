Сьогодні, 19 квітня, очільник МВС України Денис Монастирський провів розмову з міністром внутрішніх справ Туреччини Сулейманом Сойлу.

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У ході розмови глави міністерств обговорили можливість відправлення до України турецьких спеціалістів для розмінування та відновлювальних робіт. Також мова йшла про передачу спеціалізованої техніки.

Монастирський розповів турецькому колезі Сойлу про хід бойових дій та оборону України від повномасштабної російської агресії.

Український народ цінує зусилля Президента Туреччини Реджепа Ердогана та турецького народу щодо всебічної підтримки України, надання технічної допомоги в розмінуванні, відновлювальних роботах та гуманітарній допомозі,

– зазначив Монастирський.

Він додав, що гідну відсіч російським окупантам на всіх фронтах держава дає завдяки незламному духу української армії, народу, а також підтримці міжнародних партнерів.

До слова, турецька сторона від початку повномасштабної війни заявляла, що готова надати всебічне сприяння безпечній евакуації українців, зокрема виділенням кораблів. Також Туреччина обіцяла стежити за тим, щоб російські військові кораблі до кінця війни не потрапляли у Чорне море.

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