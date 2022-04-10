Соответствующее заявление сделал министр обороны Хулуси Акар. Он отметил, что Турция стремится установить мир.

К теме Последними ушли, первыми вернулись: почему Турция внезапно направила дипломатов в Украину

"Мы будем соблюдать конвенцию Монтре. Не будем пропускать военные корабли в Черное море", — сказал Акар.

Что такое конвенция Монтре Речь идет о статусе проливов между Босфором и Дарданеллами. Речь идет о статусе проливов между Босфором и Дарданеллами. Конвенция была принята в 1936 году. Она установила, что Турция вправе открывать и закрывать проход военным кораблям.

Не хотят портить отношений

Акар отметил, что у Турции отношения с Украиной и Россией, от которых она не может отказаться. Министр сказал, что сейчас в Черном море плавают сотни мин, но он не знает, какая из стран их оставила.

Заметьте – что с вопросом Крыма: смотрите видео