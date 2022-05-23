Офицер американской разведки привез во Львов дрон стоимостью в 1 миллион

Великович – офицер спецназначения и эксперт по военным дронам. Во Львове он встретился с главой Львовской областной военной администрации Максимом Козицким и заместителем председателя Львовского облсовета Юрием Холодом.

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Офицер разведки США привез во Львов дрон стоимостью миллион гривен

Великович рассказал, что приехал в Украину после 24 февраля в качестве представителя Украинского Конгрессного Комитета США. Он помогает украинским военным необходимым оборудованием, а также военными аптечками, закупаемыми Конгрессом Соединенных Штатов.

Уже в ближайшие дни во Львовскую область передадут военный дрон стоимостью около 1 миллиона гривен и 100 аптечек. Эти дроны производят в США исключительно для военных целей страны. Они высокоточны и используются при работах по разминированию, а также для обнаружения повреждений железной дороги.



Американский офицер показал дрон, который вскоре передадут защитникам / Фото ЛОВА

Один из таких дронов офицер американской разведки продемонстрировал во время встречи с Козыцким и Холодом. Во время встречи они договорились о сотрудничестве по формированию военных аптечек для украинских бойцов – Конгресс будет поставлять лекарства для аптечек, которые шьют на Львовщине.

Глава ЛОВА поблагодарил Величевича за его личный вклад в помощь Украине. Он подчеркнул, что поддержка Соединенных Штатов и американцев помогает сохранять боевой дух украинских защитников.

Мы боремся со всей преданностью нашему государству. Вооруженные Силы круглосуточно защищают территорию Украины от российского захватчика, однако благодаря поддержке мирового сообщества, в частности оружием и амуницией, мы чувствуем, что мы не сами, и что отстаиваем демократию и воюем за мир не только в Украине, а во всем цивилизованном мире,

– отметил Козицкий.

Интересно! В прошлом Великович выполнял спецзадачи в Ираке и Афганистане, в том числе с использованием дронов. После завершения военной карьеры он основал проект, в рамках которого с помощью дронов отслеживали браконьеров в Кении и Сомали.

Кратко о помощи Украине от США

Президент США Джозеф Байден подписал закон о выделении для Украины 40 миллиардов долларов .

Госпожа-посол Украины в Соединенных Штатах Оксана Маркарова рассказала, куда именно уйдут эти деньги . В частности, 23,75 млрд планируют направить на оборонную поддержку Украины, а также на усиление безопасности в Европе.

По информации американских СМИ, ожидают, что в ближайшем будущем США оставят в Европе около 100 тысяч военнослужащих . Речь идет о ситуации, если Россия не пойдет на эскалацию и не будет угрожать Швеции, Финляндии или членам НАТО.

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