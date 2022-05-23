Веліковіч – офіцер спецпризначення та експерт з військових дронів. У Львові він зустрівся з очільником Львівської обласної військової адміністрації Максимом Козицьким та заступником голови Львівської облради Юрієм Холодом.

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Офіцер розвідки США привіз до Львова дрон вартістю мільйон гривень

Веліковіч розповів, що приїхав в Україну після 24 лютого як представник Українського Конгресового Комітету США. Він допомагає українським військовим необхідним обладнанням, а також військовими аптечками, які закупляє Конгрес Сполучених Штатів.

Вже найближчими днями на Львівщину передадуть військовий дрон вартістю близько 1 мільйон гривень та 100 аптечок. Ці дрони виготовляють в США виключно для військових цілей країни. Вони є високоточними та використовуються при роботах з розмінування, а також для виявлення пошкоджень залізниці.

Офіцер американської розвідки привіз до Львова дрон вартістю в 1 мільйон
Американський офіцер показав дрон, який невдовзі передадуть захисникам / Фото ЛОВА

Один з таких дронів офіцер американської розвідки продемонстрував під час зустрічі з Козицьким та Холодом. Під час зустрічі вони домовилися про співпрацю щодо формування військових аптечок для українських бійців – Конгрес постачатиме ліки для аптечок, які шиють на Львівщині.

Голова ЛОВА подякував Веліковічу за його особистий внесок у допомогу Україні. Він наголосив, що підтримка Сполучених Штатів та американців допомагає зберігати бойовий дух українських захисників.

Ми боремось зі всією відданістю нашій державі. Збройні Сили цілодобово боронять територію України від російського загарбника, проте завдяки підтримці світової спільноти, зокрема, зброєю та амуніцією, ми відчуваємо, що ми не самі, і що відстоюємо демократію і воюємо за мир не лише в Україні, а в усьому цивілізованому світі,
– зазначив Козицький.

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