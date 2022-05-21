Такую информацию 20 мая в эфире всеукраинского телемарафона сообщила заместитель министра внутренних дел Украины Мэри Акопян. Она рассказала, что с начала полномасштабного вторжения России на территории Украины уже обезвредили почти 114 тысяч взрывоопасных предметов. В частности, пиротехники ликвидировали около 2 тысяч авиационных бомб.

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По словам Мэри Акопян, спасатели обследовали территорию Украины более 22 тысяч гектаров. Пиротехнические подразделения ГСЧС ежедневно изымают от 2 до 5 тысяч взрывоопасных предметов.

Акопян рассказала, что сейчас МВД оценивает загрязнение территории опасными боеприпасами в около 300 тысяч квадратных километров. По ее словам, это в десятки раз большее количество чем имеет международный опыт.

Исходя из того, что один день активных боевых действий равен до 30 дней разминирования, по самым оптимистическим прогнозам нам необходимо 5 – 7 лет до полного разминирования,

– отметила Мэри Акопян.

В частности, заместитель министра рассказала о шагах, предпринимаемых украинскими властями, чтобы ускорить процесс гуманитарного разминирования. Для этого уже создан Международный центр гуманитарного разминирования. Целью его основания является, в том числе, и привлечение международной помощи: профессиональной, технической и финансовой.

"Уже около 20 иностранных организаций откликнулись и проходят сертификацию для работы в Украине", – сообщила в эфире она.

Несколько команд уже прибыло в Украину. Они начнут работу в разных регионах страны на следующей неделе, отметила Акопян.

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