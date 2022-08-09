Так, виглядає на те, що військові агресора налякалися нещодавніх ударів Збройних Сил України по Антонівському та Каховському мостах. Про це повідомили у Херсонській обласній державній адміністрації.
Увага Після удару по Антонівському мосту окупанти влаштували істеричне шоу, – херсонський активіст
Вчора, 8 серпня, Антонівський міст був оточений з обох боків, місцевих жителів туди не допускали.
Також через ці події почався масовий вивіз родин військових росії, які жили у Херсоні,
– зазначили там.
Перед цим у Іванівці та Високопіллі військовослужбовці російської армії викрали автомобілі місцевих жителів та обікрали будинки й вивезли всю побутову техніку.
Попри те, що своїх же з міста вивозять, у Херсоні окупанти намагаються створити картинку початку навчального року у захоплених освітніх закладах регіону. Від тактики терору вони перейшли до підкупу – батькам, які погодяться віддати своїх дітей до захоплених шкіл, пропонують щомісячно платити 4 тисячі гривень.
ЗСУ вдарили по Антонівському та Каховському мостах
- У тимчасово окупованому Херсоні Збройні Сили України знову завдали удару по важливій для російських військ локації – Антонівському мосту. HIMARS знову продемонстрували влучне потрапляння.
- Міст вкрай важливий для логістики російської армії. Якщо його буде зруйновано, то російські сили в окупованому Херсоні будуть відрізані.
- Українські військові 8 серпня знову завдали ударів і по Каховському мосту. Також знищили кілька баз збереження боєприпасів.
- Керівниця координаційного пресцентру сил охорони та оборони півдня Наталія Гуменюк зазначила, що це суттєво впливає на моральний стан російських військ та на його боєздатність.
Дізнайтесь більше – як ЗСУ вдарили по Антонівському мосту: дивіться відео