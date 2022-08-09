Об этом сообщил советник главы Херсонской ОВА Сергей Хлань в соцсети. Он поздравил украинских военных с почином, ведь раньше так далеко ВСУ не стреляли.

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Он заверил, что теперь ВСУ достают и до Геническа.

Утром более полутора часов детонировали боеприпасы россиян на опытной станции (примерно между Партизанами и Новоалексеевкой). Ждем официальных сообщений,

– написал Хлань.

Чиновник добавил, что Генический район является самым отдаленным и находится на административной границе с Крымом. "Что ж – теперь безопасных участков в Херсонской области для россиян больше нет", – подытожил он.

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