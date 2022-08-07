Об этом 24 каналу рассказала руководитель прессцентра ОК "Юг" Наталья Гуменюк. 6 августа в оперативном командовании "Юг" сообщили об успешной ликвидации 4 российских зенитно-ракетных систем С-300.

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Как рассказала Гуменюк, в число уничтоженных ВСУ ракетных комплексов входят и те, которые оккупанты переоборудовали для ударов по наземным целям. Именно ракетами С-300 из таких комплексов враг регулярно наносил удары по Николаеву.

После нашего мощного попадания в этот вид вооружения Николаев и дальше накрывают реактивные системы залпового огня, однако без использования снарядов С-300. Поэтому мы можем говорить о том, что мощные машины, которые били по городу до того, были уничтожены,

– подчеркнула руководитель прессцентра ОК "Юг".

оккупанты прячут свою ПВО

В то же время, по словам Гуменюк, у россиян еще остаются комплексы С-300, которые используют в классическом варианте – для своей противовоздушной обороны на Херсонщине.

Они пытаются защитить от нашего огневого контроля захваченные транспортные артерии, в том числе мосты. россияне пытаются скрывать эти системы. Но наша артиллерия сокрушительна,

– отметила она.

"Битва будет тяжелой"

Руководитель прессцентра ОК "Юг" также рассказала, что захватчики продолжают перебрасывать свои подразделения и военную технику в Херсонскую область. Впрочем, перемещение новых вражеских систем ПВО украинские военные не зафиксировали.

Но это не значит, что ПВО там нет. Возможно, она где-то в скрытых местах. Мы не склонны недооценивать врага. Мы понимаем, что они будут драться, поскольку для них это очень важный регион,

– сказала Гуменюк.

Она добавила, что россияне панически боятся потерять оккупированные территории.

"Для них это и питание Крыма, и возможность продвижения дальше на Юг. Это их необъятная мечта. Поэтому мы понимаем, что битва будет тяжелой", – отметила руководительница прессцентра ОК "Юг".

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