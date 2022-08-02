Как отметил глава Николаевской ОВА Виталий Ким, враг обстрелял областной центр ночью 2 августа. Атака произошла во время воздушной тревоги, которая прозвучала около 04:00.

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Били с РСЗО и ракетами С-300

Враг продолжает использовать нетипичное для атак оружие. Речь идет о ракетах С-300, предназначенных для сбивания целей в воздухе. Их захватчики этой ночью выпустили сразу 8. Также оккупанты использовали 4 снаряда РСЗО "Смерч". Всеми этими снарядами захватчики били по двум районам Николаева.

Известно о том, что повреждениям подверглись общежитие одного из вузов города, а также жилые дома. Кроме того, попадание вражеских боеприпасов, а также их обломков стало причиной пожара в одном из магазинов города.

Отметим, что в общежитии во время атаки находился охранник. Он получил ранения. Об этом сообщил глава ОВА Виталий Ким. А вот мэр Николаева Александр Сенкевич отметил в своем телеграме, что один человек контужен. Не исключено, что речь идет об одном и том же мужчине.

Николаев продолжают терроризировать

Пожалуй, сильнее всего враг атаковал Николаев в ночь на 31 июля. Тогда в городе насчитали более 10 "прилетов". Отметим, что системе ПВО удалось две вражеские ракеты сбить. А били по городу оккупанты едва ли не с часу ночи до пяти утра.

Отметим, что на Николаевщине той ночи воздушную тревогу объявили в 01:01. Спустя почти 3 минуты в городе прогремели мощные взрывы. Как отметил глава городского совета Александр Сенкевич, по городу оккупанты били кассетными боеприпасами.

Взрывная волна была чрезвычайно мощной. Да и обломки снарядов разлетались в разные стороны. Поэтому повреждения получили жилые дома. Кроме того, вспыхнули пожары на местах, куда попадали снаряды врага.

Около 05: 00 в городе в очередной раз прогремели мощные взрывы. А сигнал об отбое горожане услышали аж в 6 утра, но не надолго. К сожалению, в 06: 44 сирены включили снова.

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