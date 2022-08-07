Про це 24 каналу розповіла керівниця пресцентру ОК "Південь" Наталя Гуменюк. 6 серпня в оперативному командуванні "Південь" повідомили про успішну ліквідацію 4 російських зенітно-ракетних систем С-300.

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Як розповіла Гуменюк, до числа знищених ЗСУ ракетних комплексів входять і ті, які окупанти переобладнали для ударів по наземних цілях. Саме ракетами С-300 із таких комплексів ворог регулярно завдавав ударів по Миколаєву.

Після нашого потужного влучання в цей вид озброєння Миколаїв надалі вкривають реактивні системи залпового вогню, однак без використання снарядів С-300. Тому ми можемо говорити про те, що потужні машини, які гатили по місту до того, були знищені,

– наголосила керівниця пресцентру ОК "Південь".

Окупанти ховають свою ППО

Водночас, за словами Гуменюк, у росіян ще залишаються комплекси С-300, які вони використовують у класичному варіанті – для своєї протиповітряної оборони на Херсонщині.

Вони намагаються захистити від нашого вогневого контролю захоплені транспортні артерії, зокрема і мости. росіяни намагаються ховати ці системи. Але наша артилерія нищівна,

– зазначила вона.

"Битва буде важкою"

Керівниця пресцентру ОК "Південь" також розповіла, що загарбники продовжують перекидати свої підрозділи та військову техніку на Херсонщину. Втім, переміщення нових ворожих систем ППО українські військові не зафіксувати.

Але це не значить, що ППО там немає. Можливо, вона є десь у прихованих місцях. Ми не схильні недооцінювати ворога. Ми розуміємо, що вони будуть битися, оскільки для них це дуже важливий регіон,

– сказала Гуменюк.

Вона додала, що росіяни панічно бояться втратити окуповані території.

"Для них це і живлення Криму, і можливість просування далі на Південь. Це їхня неосяжна мрія. Тому ми розуміємо, що битва буде важкою", – зазначила керівниця пресцентру ОК "Південь".

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