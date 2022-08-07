Про наслідки обстрілів розповів голова Миколаївської ОВА Віталій Кім. За попередньою інформацією, жертв немає.

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Зранку, 7 серпня, близько 04:00 ворог обстрілює промислові підприємства на околицях міста. Попередньо без жертв та постраждалих. Детальна інформація уточнюється,

– йдеться у повідомленні.

Ситуація у Миколаївській області

За інформацією оперативного командування "Південь", впродовж доби Миколаїв обстріляли з реактивних систем залпового вогню "Смерч" та "Ураган. Орієнтовно о 16:05 ворог намагався знищити об'єкти промислової інфраструктури – жертв немає.

6 серпня ворог обстрілював населені пункти Первомайської громади. Зранку обстріляли відкриті території на околицях село Костянтинівки, без жертв. Орієнтовно о 17:00 внаслідок обстрілів село Новомиколаївка було пошкоджено житловий будинок, одна людина дістала поранення.

Також вчора протягом дня під ворожими обстрілами були села Лимани та Лупареве Галицинівської громади. Влучання були переважно на відкритих територіях за межами населених пунктів – загорівся сухостій, постраждалих немає.

Баштанський район:

Тривають обстріли території та прилеглих населених пунктів Березнегуватської громади. Протягом 6 серпня обстрілів зазнало селище Березнегувате – одна людина загинула, 5 дістали поранення. Пошкоджено житлові будинки та об'єкти цивільної інфраструктури.

Тривають обстріли за межами населених пунктів Широківської громади.

Вознесенський район:

Вночі, 7 серпня, орієнтовно о 02:12 обстрілів зазнало село Таборівка Бузької громади – зруйновано 3 житлові будинки. За попередньою інформацією, без жертв.

У Первомайському районі день та ніч минули відносно спокійно.

В Миколаєві триває затяжна комендантська година

У Миколаєві 5 серпня почалася комендантська година, яка триватиме 2 доби. Її основна мета виявити якомога більше ворожих диверсійно-розвідувальних груп.

До слова, влада Миколаївщини оголосила винагороду у 100 доларів за інформацію про корегувальників російського вогню.

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