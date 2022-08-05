Про це повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім. Він наголосив, що обмеження вводять не тому, що планується якийсь напад росіян. Усе навпаки – ЗСУ даватимуть відсіч ворогу та відтіснятимуть окупантів.

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Мною сьогодні підписано розпорядження, згідно з яким на території Миколаєва вводиться комендантська година з 23:00 5 серпня 2022 року до 05:00 8 серпня 2022 року,

– повідомив Віталій Кім.

Очільник ОВА попросив ставитися до обмежень з розумінням, запланувати вихідні та зробити закупи на ці два дні.