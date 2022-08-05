Николаев закроют на два дня

Об этом сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким. Он подчеркнул, что ограничения вводят не потому, что планируется какое-то нападение россиян. Все наоборот – ВСУ будут давать отпор врагу, оттеснять оккупантов и выявлять коллаборантов.

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Мною сегодня подписано распоряжение, согласно которому на территории Николаева вводится комендантский час с 23:00 5 августа 2022 до 05:00 8 августа 2022,

– сообщил Виталий Ким.

Глава ОВА попросил относиться к ограничениям с пониманием, запланировать выходные и сделать закупки на эти два дня.

Жители Николаева должны оставаться дома на выходных

Кроме экстренных ситуаций, горожан просят оставаться дома.

"Об экстренных случаях полиция предупреждена – если что-то очень-очень экстренное они будут сопровождать. Во всех остальных случаях – нет", – объяснил Виталий Ким.

Также он отметил, что в эти дни в городе запланированы три рейса международных автобусов – они выедут с сопровождением полиции.

Честным людям переживать нечего. Берите только с собой документы. Выгулять собаку – можно, детям быть во дворе – тоже можно. Но старайтесь быть дома,

– подчеркнул Виталий Ким.

Почему закрывают Николаев: Ким опроверг мифы

Виталий Ким отдельно рассказал о мифах, которые разгоняют некоторые жители города и опроверг самые популярные:

мосты разводить не будем,

нападения никакого не будет – нападают наши,

угрозы нет,

окружения не будет.

Еще 20 июля Ким анонсировал затяжной комендантский час и объяснил, что это необходимо, чтобы выявить предателей и коллаборантов. Эти два дня в Николаеве будет проведена спецоперация по поиску людей, которые помогают российским военным.

Почти сразу после официального подтверждения введения комендантского часа в области объявили о воздушной тревоге, отбой объявили тоже быстро – в 12:38.

Ночью враг еще раз атаковал Николаев

Этой ночью, 5 августа, российские оккупанты дважды обстреляли Николаев – под ударом был Корабельный район. В результате атаки повреждены частные дома.

По предварительной информации, ночью оккупанты использовали кассетные боеприпасы из РСЗО, а утром – ствольную дальнобойную артиллерию "Пион".