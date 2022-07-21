Для обычных жителей это будет выглядеть, как затяжной комендантский час. Об этом в эфире национального телемарафона рассказал глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким, пишет 24 канал.

К теме Оккупанты полностью уничтожили большой гуманитарный склад в Николаеве: видео удара

Закрывать город мы планируем вместе с военными через неделю – две. Кроме того, что у нас есть определенные задачи, мы еще будем отрабатывать работу блокпостов и работать с ДРГ. Это два в одном,

– объяснил глава ОВА.

На вопрос журналистки о том, уместно ли заранее сообщать о закрытии города, ведь у злоумышленников будет время скрыть следы своих преступлений, Ким ответил: "Мы понимаем, что мы делаем. Это правильный шаг".

Чиновник отметил, что за 2 – 3 дня до закрытия города население предупредят об этом. Ведь люди должны успеть запастись продуктами.

Сколько человек сообщили о коллаборантах, чтобы получить 100 долларов

Недавно Ким заявил, что будет платить по 100 долларов людям, которые будут сдавать корректировщиков вражеского огня. Только за 2 дня поступило уже 96 сообщений о коллаборантах. Сейчас всю информацию проверяют.

Кстати, россияне за информацию платят предателям по 1,5 тысячи гривен. На сотрудничество с ними преимущественно согласны люди, которые находятся в тяжелом финансовом положении или имеют неустойчивую психику. Ким отметил, что коллаборантов не много, но они наносят серьезный ущерб.

Больше о закрытии Николаева смотрите в видео: